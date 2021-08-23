В Киеве и в географическом центре Украины подняли флаг. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, подняли на флагшток самый большой Государственный флаг ветераны АТО и ООС.

Церемония поднятия флага состоялась при участии Киевского городского головы Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.

День Государственного Флага в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом.

Кличко напомнил, что накануне на флагштоке самого большого Государственного Флага установили новый тризуб. Конструкция обновленного тризуба более легкая и оснащена поворотным механизмом. Именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест.

"Год назад, здесь, на печерских холмах мы подняли самый большой и самый высокий флаг Украины, который виден из многих уголков нашего города. Много времени и много усилий нам было нужно, чтобы воплотить этот проект, чтобы над столицей Украины реял наш Государственный Флаг - один из главных символов государственности. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем ​​и ночью и киевляне и гости нашего города", - отметил Кличко.

Сам флагшток сейчас является наибольшим в Украине. Его высота - около 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.





В то же время на площади Конституции перед зданием Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины по случаю Дня государственного флага и Дня независимости. В церемонии, в частности, приняли участие руководство ВР и народные депутаты.

"Надо делать так, чтобы украинский флаг, сине-желтый, был не только над Киевом, но и над Донецком и Луганском, потому что для нас это не просто флаг страны. Это знамя победы, который, я уверен, будет таким, а для этого должны работать и мы (власть. – Ред.), и вы (граждане. – Ред.), и наша армия", - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.





























Вместе с тем, в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.









Президент рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих 24 области Украины и украинской Крым.

"Это – символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - подчеркнул Зеленский.





День Государственного Флага отмечается в Украине 23 августа. Праздник установили "в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

