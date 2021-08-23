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Новости
Украина
23 августа 21, 11:19
Офисы Крымской платформы будут не только в Украине
Владимир Зеленский
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"Крымская платформа" станет объединенным офисом со специалистами, которые ежедневно будут работать не только в столице.
Представительства Крымской платформы, которые будут работать для деоккупации Автономной Республики Крым, будут действовать не только в Украине, но и в ряде других государств. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Интер", сообщает сайт президента. 

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - сказал украинский лидер. 

По словам главы государства, декларацию по результатам учредительного саммита Крымской платформы должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", - сказал Зеленский и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.

Напомним, в понедельник, 23 августа, в столице Украины состоится учредительный саммит Крымской платформы - международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

Участие в новом формате подтвердили 45 государств и международные организации.

Источник: https://korrespondent.net/
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