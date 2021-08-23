Украина должна показать свои военно-технические достижения

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя предстоящее проведение праздничного парада ко Дню Независимости заявил, что хотел бы продемонстрировать военно-технические достижения страны и, соответственно, показать, на что тратились бюджетные средства, в воскресенье, 22 августа, пишет Интерфакс-Украина.





"В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине - какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние два года изменился технический состав нашего МВС - это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧС, это не только украинские вертолеты, но и французские", - сказал президент.





Известно, что в 2019 году президент Украины отменил проведение парадов ко Дню независимости, направив вместо этого, 300 млн гривен средств на премии военным.



