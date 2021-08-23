Президент встретился с премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Об этом в воскресенье, 22 августа, проинформировал сайт главы Украинского государства.





Во время встречи собеседники отметили высокую динамику украинского-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя странами и договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.





Отдельное внимание Зеленский и Гарибашвили уделили вопросам безопасности ситуации и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.





Также стороны обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.





Кроме того, Зеленский "выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей неизменной поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии".



