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Новости
Украина
23 августа 21, 11:27
Президент встретился с премьером Грузии
Владимир Зеленский
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Стороны заверили в поддержке территориальной целостности стран и отстаивании своего суверенитета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Об этом в воскресенье, 22 августа, проинформировал сайт главы Украинского государства.

Во время встречи собеседники отметили высокую динамику украинского-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя странами и договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отдельное внимание Зеленский и Гарибашвили уделили вопросам безопасности ситуации и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также стороны обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.

Кроме того, Зеленский "выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей неизменной поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии".

Источник: https://korrespondent.net/
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