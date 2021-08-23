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Новости
Украина
23 августа 21, 11:29
Зеленский попросил Эрдогана о помощи
Зеленский попросил Эрдогана о помощи
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Общение двух лидеров проходило по инициативе турецкой стороны, уточнили в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ. Об этом в воскресенье, 22 августа,  сообщает Офис президента.

Зеленский уточнил, что за решеткой находятся более 100 граждан Украины крымскотатарской национальности. 

"Президент Украины обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация", - говорится в сообщении ОПУ.

Президенты также обсудили оккупацию Крыма. Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что "позиция Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках". Зеленский поблагодарил президента Турции за "четкую и последовательную позицию".

В ходе разговора Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских спасателей и пожарной авиации в тушении лесных пожаров в Турции, а "Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров".

Источник: https://korrespondent.net/
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