Зеленский попросил Эрдогана о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его посодействовать в освобождении более 100 крымских татар, незаконно удерживаемых РФ. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает Офис президента.





Зеленский уточнил, что за решеткой находятся более 100 граждан Украины крымскотатарской национальности.





"Президент Украины обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация", - говорится в сообщении ОПУ.





Президенты также обсудили оккупацию Крыма. Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.





"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.





Эрдоган подчеркнул, что "позиция Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках". Зеленский поблагодарил президента Турции за "четкую и последовательную позицию".





В ходе разговора Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских спасателей и пожарной авиации в тушении лесных пожаров в Турции, а "Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров".



