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Новости
Украина
23 августа 21, 11:31
В Украину прибыл глава Евросовета
Шарль Мишель
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Президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы.
В Украину с официальным визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом в воскресенье, 22 августа в Twitter проинформировала вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - написала она.

На первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.

На следующий день  Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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