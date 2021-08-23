В Украину прибыл глава Евросовета

В Украину с официальным визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом в воскресенье, 22 августа в Twitter проинформировала вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.





"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - написала она.





На первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.





На следующий день Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.



