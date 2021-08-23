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Украина
23 августа 21, 11:33
В Украине могут закрыть центры вакцинации
вакцина
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Если человек инфицирован коронавирусом, то прививка теряет смысл. Более того, она может стать причиной дополнительных побочных реакций.
Центры вакцинации от коронавируса в Украине могут закрыть из-за прогнозируемого всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. Об этом в воскресенье, 22 августа пишет Obozrevatel. 

Медик уточнил, что кампания по вакцинации проводится во время благополучной эпидемиологической ситуации.

"Мы должны использовать это время для того, чтобы привиться, а не ждать у моря погоды, пока мы все переболеем", - сказал Петров.

Он предположил, что если центры вакцинации и продолжат работу во время очередной волны коронавируса, то людям придется сдавать тесты на COVID-19 перед прививкой.

"Мы не будем знать, кто из людей инфицирован, а кто нет. Поэтому дополнительно придется организовывать тестирование перед прививкой. Даже если человек будет чувствовать себя достаточно хорошо на момент прививки, перед тем как прививать, следует сделать антигенный тест или попросить у него результат ПЦР-тестирования. Поскольку, если эпидемиологическая ситуация обострится, возникнет опасность того, что мы можем прививать людей, которые уже будут инфицированы", - пояснил врач.

Петров уточнил, что если человек инфицирован коронавирусом, то прививка теряет смысл. Более того, она может стать причиной дополнительных побочных реакций.

"Те, кто не привьется сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку в связи либо с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь гарантий безопасности среды от коронавируса", - подчеркнул медик.

Источник: https://korrespondent.net/
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