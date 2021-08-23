В Одессе обнаружили захоронение жертв НКВД

В Одессе на бывшем спецобъекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.





"На сегодняшний момент, только после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников - отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы - жертвы коммунистического террора", - говорится в сообщении.





И хотя в Институте пока затрудняются сказать, сколько человек были похоронены на данном участке, там утверждают, что данный могильник - один из самых крупных подобных в Украине.





Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ.



























