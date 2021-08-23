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Новости
Украина
23 августа 21, 11:38
В Одессе обнаружили захоронение жертв НКВД
захоронение
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Могильники сейчас только локализуются, а количество жертв политических репрессий не подсчитано.
В Одессе на бывшем спецобъекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний момент, только после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников - отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы - жертвы коммунистического террора", - говорится в сообщении.

И хотя в Институте пока затрудняются сказать, сколько человек были похоронены на данном участке, там утверждают, что данный могильник - один из самых крупных подобных в Украине. 

Кроме того, эксперты считают, что настоящая территория данного массового захоронения намного больше ныне установленных границ. 







Источник: https://korrespondent.net/
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