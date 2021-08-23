Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 августа 21, 11:45
Коронавирус в Украине: статистика резко улучшилась
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Все украинская территория находится в зеленой зоне. Примечательно, что в Хмельницкой области не было выявленных случаев COVID за прошлый день.
За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 610 человек. За это время также зафиксировано 14 летальных случаев, а 434 пациента выздоровели, сообщает Минздрав 23 августа.

Статистика COVID-19 по областям Украины:

Киев - 164 случая
Винницкая область - 35 случаев
Волынская область - 5 случаев
Днепропетровская область - 44 случая
Донецкая область - 9 случаев
Житомирская область - 19 случаев
Закарпатская область - 4 случая
Запорожская область - 39 случаев
Ивано-Франковская область - 13 случаев
Киевская область - 3 случая
Кировоградская область - 1 случай
Луганская область - 14 случаев
Львовская область - 25 случаев
Николаевская область - 13 случаев
Одесская область - 51 случай
Полтавская область - 10 случаев
Ровенская область - 7 случаев
Сумская область - 18 случаев
Тернопольская область - 29 случаев
Харьковская область - 18 случаев
Херсонская область - 29 случаев
Хмельницкая область - 0 случаев
Черкасская область - 4 случая
Черновицкая область - 52 случая
Черниговская область - 4 случая

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 275 171 человек, из них 2 201 433 выздоровели, летальных случаев - 53 474.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине упал прирост новых случаев COVID-19
В Украине число COVID-случаев снизилось вдвое
В Украине за сутки 24 смерти от COVID-19
В Украине выросло число заболевших COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Киеве. ФОТО
noimageСМИ опубликовали декларацию Крымской платформы
noimageУкраину не ждут в Евросоюзе в ближайшие годы - ЕК
noimageВ Одессе обнаружили захоронение жертв НКВД
noimageВ Украине могут закрыть центры вакцинации
Лента новостей