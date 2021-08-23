Коронавирус в Украине: статистика резко улучшилась

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 610 человек. За это время также зафиксировано 14 летальных случаев, а 434 пациента выздоровели, сообщает Минздрав 23 августа.
Статистика COVID-19 по областям Украины:
Киев - 164 случая
Винницкая область - 35 случаев
Волынская область - 5 случаев
Днепропетровская область - 44 случая
Донецкая область - 9 случаев
Житомирская область - 19 случаев
Закарпатская область - 4 случая
Запорожская область - 39 случаев
Ивано-Франковская область - 13 случаев
Киевская область - 3 случая
Кировоградская область - 1 случай
Луганская область - 14 случаев
Львовская область - 25 случаев
Николаевская область - 13 случаев
Одесская область - 51 случай
Полтавская область - 10 случаев
Ровенская область - 7 случаев
Сумская область - 18 случаев
Тернопольская область - 29 случаев
Харьковская область - 18 случаев
Херсонская область - 29 случаев
Хмельницкая область - 0 случаев
Черкасская область - 4 случая
Черновицкая область - 52 случая
Черниговская область - 4 случая
Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 275 171 человек, из них 2 201 433 выздоровели, летальных случаев - 53 474.