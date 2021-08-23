Коронавирус в Украине: статистика резко улучшилась

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 610 человек. За это время также зафиксировано 14 летальных случаев, а 434 пациента выздоровели, сообщает Минздрав 23 августа.





Статистика COVID-19 по областям Украины:





Киев - 164 случая

Винницкая область - 35 случаев

Волынская область - 5 случаев

Днепропетровская область - 44 случая

Донецкая область - 9 случаев

Житомирская область - 19 случаев

Закарпатская область - 4 случая

Запорожская область - 39 случаев

Ивано-Франковская область - 13 случаев

Киевская область - 3 случая

Кировоградская область - 1 случай

Луганская область - 14 случаев

Львовская область - 25 случаев

Николаевская область - 13 случаев

Одесская область - 51 случай

Полтавская область - 10 случаев

Ровенская область - 7 случаев

Сумская область - 18 случаев

Тернопольская область - 29 случаев

Харьковская область - 18 случаев

Херсонская область - 29 случаев

Хмельницкая область - 0 случаев

Черкасская область - 4 случая

Черновицкая область - 52 случая

Черниговская область - 4 случая





Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 275 171 человек, из них 2 201 433 выздоровели, летальных случаев - 53 474.



