Украину не ждут в Евросоюзе в ближайшие годы - ЕК

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал маловероятным старт процедуры принятия Украины в ЕС. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 23 августа.





Домбровскис напомнил, что открытие новых переговоров о вступлении в ЕС - "это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами".





"И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - отметил высокопоставленный европейский чиновник.





Домбровскис считает, что Украине важно сохранять этот вопрос в повестке дня, но в краткосрочной перспективе необходимо концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.





Комментируя вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он сказал: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".





Вице-президент Еврокомиссии констатировал, что "сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС".





"Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад", - сказал он.



