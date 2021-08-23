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Новости
Украина
23 августа 21, 11:53
СМИ опубликовали декларацию Крымской платформы
Крымская платформа
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Страны-участники инаугурационного саммита становятся учредителями Крымской платформы как государства.
По итогам саммита Крымской платформы, который состоится в понедельник, 23 августа, страны-участники подпишут итоговую декларацию. Текст документа утром публикует издание Klymenko Time.
 
В начале документа описаны правовые обоснования. 
 
"Международная Крымская платформа планируется как консультативный и координационый формат с целью "мирного прекращения временной оккупации РФ территории АР Крым и города Севастополь". Сторонам предлагается подписаться под возможностью введения новых ограничений против РФ. Потенциально речь о новых санкциях. Но деталей нет", - говорится в сообщении.
 
Документ предполагает, что в каждом МИД стран-участниц платформы будут созданы "контактые подразделения" по Крыму. Подобную информацию накануне озвучил президент Владимир Зеленский.
 
Также декларация содержит призыв к России присоединиться к "конструктивному участию" в работе платформы.









Источник: https://korrespondent.net/
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