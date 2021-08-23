СМИ опубликовали декларацию Крымской платформы

По итогам саммита Крымской платформы, который состоится в понедельник, 23 августа, страны-участники подпишут итоговую декларацию. Текст документа утром публикует издание Klymenko Time.

В начале документа описаны правовые обоснования.

"Международная Крымская платформа планируется как консультативный и координационый формат с целью "мирного прекращения временной оккупации РФ территории АР Крым и города Севастополь". Сторонам предлагается подписаться под возможностью введения новых ограничений против РФ. Потенциально речь о новых санкциях. Но деталей нет", - говорится в сообщении.

Документ предполагает, что в каждом МИД стран-участниц платформы будут созданы "контактые подразделения" по Крыму. Подобную информацию накануне озвучил президент Владимир Зеленский.

Также декларация содержит призыв к России присоединиться к "конструктивному участию" в работе платформы.



































