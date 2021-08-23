Саммит первых леди и джентльменов проходит в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в саммите подтвердили десять первых леди, в числе которых супруги глав Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и Европейского Совета.

Саммит будет проходить в гибридном формате: часть участников из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не смогли приехать в Киев и присоединятся в онлайн-режиме.





Ранее Елена Зеленская заявляла, что Киевский саммит первых леди и джентльменов - это аполитическое событие и чисто гуманитарный форум, по его результатам планируется к подписанию всеобщая декларация по взаимодействию в сфере здравоохранения, образования и вопросам равных возможностей в условиях новых реалий в мире.

"В конце саммита мы намерены подписать всеобщую декларацию об объединении усилий в сфере гуманитарной политики. Это будет открытая декларация, её физически подпишут те, кто будет присутствовать на саммите, а затем она будет открыта для всех, кто хочет присоединиться", - объясняла супруга украинского президента.









"В большинстве стран институт первых леди не имеет законодательного регулирования и стратегии, он за многие годы прошел большую трансформацию … Мы в начале нового этапа. Мы можем гораздо больше, чем светские мероприятия или протокольные встречи. Мы еще не ощутили до конца свою силу и весь ее потенциал. Мы способны на великие дела, так что давайте начнем прямо сейчас", - сказала она.





По ее словам, целью саммита станет "объединение усилий первых леди и джентльменов для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей по всему миру". При этом участники сосредоточатся на вопросах равности, равных возможностей, развития человека, доступа к медицинским и образовательным услугам, а также безбарьерности.





"Мы работаем над тем, чтобы этот формат стал регулярным. Я верю в то, что он будет действенным… Результатом саммита станет подписание открытой декларации, которая зафиксирует наши стремления к совместным действиям", - сказала Зеленская.





Она уточнила, что первые леди и джентльмены способны решать важные вопросы, на которые у глав государств может не хватить времени.







