Что говорили о РФ лидеры стран на Крымской платформе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.

Об этом он заявил 23 августа на первом саммите Крымской платформы в Киеве, передает "Украинская правда".

"Россия продолжает действовать способом, который фактически продолжает начатую аннексию. Милитаризация региона вызывает беспокойство. Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать Крым в свои границы", — отметил глава Евросовета.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс напомнил, что Латвия среди первых согласилась принять участие в Крымской платформе, а в парламенте страны создана группа депутатов для поддержки платформы.

"Возможно, другим парламентам также следует учредить такие группы поддержки. Мы будем инициировать создание такой группы и в международных парламентских ассоциациях, как Парламентская ассамблея НАТО и подобные. Все это будет способствовать целям Крымской платформы — сохранить вопрос Крыма в международной повестке дня", — добавил президент Латвии.

А президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что в более широком контексте, чем чисто украинская ситуация, сейчас демократическому мировому сообществу как никогда важно отстаивать свободы и основополагающие ценности.

"Нашей немедленной целью должно быть усиление регионального сотрудничества — это поможет нам лучше подготовиться к новым вызовам", — считает он.

Глава МИД Австрии Александр Шаленнберг подчеркнул, что аннексия Крыма стала тревожной попыткой переписать современную историю.

"Семь лет спустя Россия продолжает подрывать территориальную целостность, неделимость и суверенитет Украины. Они этим угрожают безопасности украинских граждан и таким образом угрожают безопасности всех нас через откровенное, наглое нарушение международного права и устойчивого международного порядка. Это значит, что мы руководствуемся не верховенством права, а законом джунглей. Поэтому мы собрались здесь, чтобы направить очень простое сообщение: международное сообщество не признало и не признает незаконной аннексии Крыма. Мы не потерпим, чтобы одно государство нарушало суверенитет другого", — заявил глава австрийского МИД.

Министр по экономическим вопросам и энергетике Германии Петер Альтмайер осудил репрессии против крымских татар и этнических украинцев со стороны российских властей.

"Аннексия Крыма — это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка", — добавил он.

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Гренхольм от имени президента Джозефа Байдена пообещала, что Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе.

"Россия должна нести ответственность за свою агрессию... Мы будем сохранять санкции против РФ, пока она продолжает аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Мы продолжаем подчеркивать, что Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и сотрудничать для завершения конфликта", — сказала Гренхольм.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что "в нынешних обстоятельствах нет простого решения проблемы Крыма".

"К сожалению, международная система, включая механизм ООН, не была хорошо разработана для этого", — признал Чавушоглу.

Впрочем, по его словам, "мирное решение путем дипломатии — это единственный путь".

"Это требует эффективной координации. Этот саммит отмечает важный старт нашей координации, чтобы достичь мирного и долгосрочного решения. Крым — это Украина", — констатировал министр.

Он отдельно подчеркнул, что поддержка Турцией территориальной целостности Украины остается прочной, и голос Анкары "сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права".

Министр Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон уверена, что переломить ситуацию в Крыму возможно только совместными усилиями международного сообщества.

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"Мы никогда не признаем эту аннексию... Эта платформа призывает нас всех усилить внимание и вовлечение в вопрос Крыма под лидерством Украины. Мы приветствуем шаги Украины для расширения обсуждения важнейших вопросов. Будь-то все более тревожное ухудшение состояния окружающей среды или увеличение рисков для безопасности в Черном и Азовском морях — мы можем переломить ситуацию, только если будем действовать все вместе. Великобритания сегодня свидетельствует о намерении работать рядом со всеми вами для того, чтобы эта платформа достигла своих целей", — заверила Венди.

Как известно, Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

Напомним, к первому саммиту Крымской платформы в Киеве присоединились 46 делегаций из разных стран и представители международных организаций. Среди прочего, 8 стран представлены на уровне президентов.

При этом все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.