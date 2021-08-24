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Украина
23 августа 21, 22:19
Верховная Рада приняла обращение по Крыму
Верховная Рада
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Рада призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 23 августа, приняла обращение, в котором призвала усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова.

Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

Так, Рада призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма и восстановления территориальной целостности Украины. Депутаты также обращаются с призывом к международному сообществу воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития Крымской платформы.

Также в Раде акцентируют внимание на важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права.

Иностранных партнеров также призывают к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права.

Кроме того, в Раде подчеркивают важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Кроме того, проект постановление предлагает осудить принудительную паспортизацию РФ граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. По его итогам 46 стран приняли совместную декларацию.
Korrespondent
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