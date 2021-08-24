В Украину прибыл самолет из Кабула, Доставил 103 человека

В Киеве приземлился третий самолет с украинцами, которых успешно эвакуировали из столицы Афганистана, который захватили талибы. Об этом сообщает "РБК-Украина".

- Борт доставил 79 украинцев и членов их семей. Всего прибыли 103 гражданина из Кабула, - отмечено в сообщении.

О том, что 23 августа из аэропорта Кабула успешно взлетел третий самолет с эвакуированными гражданами Украины, сообщил в ходе саммита "Крымской платформы" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ранее он заявил, что из Афганистана хотят эвакуироваться 150 граждан Украины и дипломаты занимаются этим вопросом, но якобы есть некие силы, которые не заинтересованы в эвакуации украинцев и оказывают противодействие. В связи с этим все подробности, связанные с эвакуацией наших соотечественников тщательно скрывали до последнего момента.

Это уже третий эвакуационный рейс, который доставил в Киев наших граждан. Первый самолет прибыл в Украину 15 августа, тогда удалось эвакуировать 79 человек, из них - всего лишь 8 украинцев, а остальные являются гражданами других стран. 22 августа в Киеве приземлился второй борт, который доставил в нашу страну 83 граждан, среди которых - 31 украинец.

Афганистан был захвачен участниками движения "Талибан" 15 августа. Тогда власти страны заявили о мирной передачи управления государством талибам, а президент бежал из Кабула в ОАЭ. После входа в столицу страны талибов среди населения началась паника - люди массово пытались добраться до аэропорта Кабула, чтобы любыми способами покинуть страну, а власти других стран отправлять эвакуационные самолеты, чтобы забрать из Афганистана своих граждан и помочь всем нуждающимся. В результате в Кабуле погибли не менее двух десятков человек во время давки, перестрелок или падения с шасси самолета.