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Новости
Украина
25 августа 21, 22:04
Появился прогноз погоды в Украине на будущую осень
осень
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Стал известен детальный прогноз погоды в Украине на грядущую осень

Она начнется жарой, пишет Фраза.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на ближайшую осень в Украине. Его цитирует ТСН.

Эксперт поведал некоторые детали.

Так, на сентябрь он дал следующий прогноз: 1-2 число – сухо и жарко, 3-5 – дожди, 7-10 – ясно и тепло, 11-12 – дожди, 13-17 – ясно и тепло, однако ветрено, 18 – дождь, 19-23 – сухо, 24-25 – ливни, с 26 числа – пасмурно и холодно.

На октябрь ожидается такая погода: 1-4 число – холодно и пасмурно, 5-6 и 8-10 – дожди, 11-19 – пасмурно и холодно, 14 – заморозки, 20, 22-23 и 26 –  дожди, с 27 числа и до конца месяца –  сухо, но холодно.

В ноябре прогнозируют сложные погодные условия: 1-4 числа – пасмурно и дожди, 4-15 – холодно, ночные заморозки, 8-10 – дожди и мокрый снег, 14 –  снег, с 16 числа и до конца месяца –  мороз, 20, 24, 25 – снег.
Fraza.ua
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