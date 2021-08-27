Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.82
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 августа 21, 12:14
В ВСУ появилась первая женщина-бригадный генерал
Татьяна Остащенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бригадным генералом стала Татьяна Остащенко, начинавшая свой путь в армии начальником аптеки в воинской части.
Очередное воинское звание высшего офицерского состава - бригадный генерал было присвоено командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Татьяне Остащенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Присвоить военное звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне - командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе, подписанном 24 августа 2021 года.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что почти четверть общей численности Вооруженных Сил сейчас - женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы, подчеркнул министр.

Напомним, 30  июля министр обороны Украины подписал приказ о назначении Татьяны Остащенко на пост командующего Медицинских сил. В армии Остащенко прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Экс-глава Укравтодор стал министром инфраструктуры
Зеленский назначил послов в ряде стран
Стало известно, кто заменит Мендель в ОП
Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Народный синоптик рассказал, когда ждать бабьего лета
noimageВ МОЗ спрогнозировали дату нового локдауна
noimageМинистр: 40-летним не стоит рассчитывать на пенсию
noimageОтключение населения за долги по коммуналке: запрет отменен
noimageЭкс-прокурора Генпрокуратуры подозревают в потере вещдоков
Лента новостей