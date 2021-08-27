Зеленский повысил ранги ряду дипломатов

Президент Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым ряд украинских дипломатов получили повышение ранга. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.





Так, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил такой же ранг посмертно.





Кроме того, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса получили:





- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Александр Александрович;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва;

- посол по особым поручениям отдела дипломатической работы министра Главного управления дипломатической работы министра Директората развития - дипломатической службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Алексей Макеев;

- директор Департамента экономической дипломатии МИД Украины Дмитрий Пономаренко.





Дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, согласно указу главы государства, удостоены:





- генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский;

- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

- заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин;

- заместитель директора департамента - начальник отдела противодействия угрозам со стороны РФ Шестого территориального департамента МИД Украины Илья Квас;

- заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатической поддержки безопасности сотрудничества и борьбы с гибридными угрозами Департамента - международной безопасности МИД Украины Александр Осадчий;

- заместитель директора департамента - начальник отдела Ближнего Востока Пятого территориального департамента МИД Украины Рустам Рустамов;

- заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатических привилегий и иммунитетов Департамента государственного протокола МИД Украины Иван Холостенко;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марк Шевченко;

- генеральный директор Директората развития дипломатической службы МИД Украины Андрей Яневский.





Напомним, накануне президент назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Евросоюзе и уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.



