Сепаратисты за сутки открывали огонь пять раз

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины". Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.





"Вблизи Новолуганского сепаратисты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что в Луганской области был зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.



