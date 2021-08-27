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Новости
Украина
26 августа 21, 12:36
Сепаратисты за сутки открывали огонь пять раз
Донбасс
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Позиции украинских военнослужащих были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь у ВСУ нет.
На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины". Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Вблизи Новолуганского сепаратисты дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Луганской области был зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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