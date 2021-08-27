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Новости
Украина
26 августа 21, 12:42
В Украине число COVID-случаев выросло в два раза
COVID-19
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Увеличилось и количество летальных исходов. С начала пандемии от вируса скончались 53,5 тысяч украинцев.
В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, заразились 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.

Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20  смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 880 472.

Источник: https://korrespondent.net/
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