В Украине число COVID-случаев выросло в два раза

В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, заразились 104 ребенка и 38 медработников.





За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.





Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20 смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.





За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.





За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 880 472.



