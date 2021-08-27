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Новости
Украина
26 августа 21, 12:44
В Украине вакцинировано 162 тысячи человек
вакцина
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С начала прививочной кампании привито 5 152 292 украинца. Всего проведено 8 462 610 инъекций.
В Украине резко увеличилось количество сделанных за сутки прививок против коронавируса. Так, если накануне число вакцинированных составляло 20 739 человек, то за минувшие сутки привили 162 410 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 44 218 человек, полностью иммунизированы – 118 192 человека.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 2 822 пункта прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу – 5 152 290 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 462 610 прививок.

Напомним, в мире сделали более 5 млрд прививок от COVID-19. Больше всего вакцинировано жителей Мальты.

Источник: https://korrespondent.net/
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