Экс-прокурора Генпрокуратуры подозревают в потере вещдоков

Бывшему прокурору отдела Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.





По данным следствия, прокурор отдела Генпрокуратуры после проведения обыска и изъятия денежных средств не обеспечил их учет и хранение. Во время следственных действий было изъято более 427 тыс. грн, из которых более 304 тыс. грн признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложен арест, а остальные более 122 тыс. грн - временно изъятым имуществом.





Ненадлежащее исполнение прокурором своих обязанностей привело к потере этих вещественных доказательств и временно изъятого имущества.





Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



