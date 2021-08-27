Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.82
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 августа 21, 12:46
Экс-прокурора Генпрокуратуры подозревают в потере вещдоков
Генпрокуратура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прокурор отдела Генпрокуратуры после проведения обыска и изъятия денежных средств не обеспечил их учет и хранение.
Бывшему прокурору отдела Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, прокурор отдела Генпрокуратуры после проведения обыска и изъятия денежных средств не обеспечил их учет и хранение. Во время следственных действий было изъято более 427 тыс. грн, из которых более 304 тыс. грн признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложен арест, а остальные более 122 тыс. грн - временно изъятым имуществом.

Ненадлежащее исполнение прокурором своих обязанностей привело к потере этих вещественных доказательств и временно изъятого имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали ЧВК. ВИДЕО+ФОТО
СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 220 млн
У Зеленского отреагировали на дела ГПУ против Медведчука
ГБР проводит обыск у Тупицкого, - СМИ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Народный синоптик рассказал, когда ждать бабьего лета
noimageВ МОЗ спрогнозировали дату нового локдауна
noimageМинистр: 40-летним не стоит рассчитывать на пенсию
noimageОтключение населения за долги по коммуналке: запрет отменен
noimageВ Украине вакцинировано 162 тысячи человек
Лента новостей