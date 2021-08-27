Министр: 40-летним не стоит рассчитывать на пенсию

Поколению украинцев в возрасте 40 лет не стоит рассчитывать на пенсию. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.





"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - сказал он.





По его словам, единственным выходом для украинцев является накопительная пенсионная система.





"Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращается, а количество пенсионеров - растет. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - говорит Марченко.





Согласно исследованию Международной организации труда, через 30 лет более 60% пожилых украинцев не будут получать государственные пенсии из-за отсутствия настоящей пенсионной реформы.



