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Новости
Украина
26 августа 21, 13:10
Министр: 40-летним не стоит рассчитывать на пенсию
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Количество работающих в Украине постоянно сокращается, а пенсионеров - растет. Единственный выход - накопительные пенсии.
Поколению украинцев в возрасте 40 лет не стоит рассчитывать на пенсию. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - сказал он.

По его словам, единственным выходом для украинцев является накопительная пенсионная система.

"Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращается, а количество пенсионеров - растет. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - говорит Марченко. 

Согласно исследованию Международной организации труда, через 30 лет более 60% пожилых украинцев не будут получать государственные пенсии из-за отсутствия настоящей пенсионной реформы. 

Источник: https://korrespondent.net/
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