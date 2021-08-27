Народный синоптик рассказал, когда ждать бабьего лета

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что в сентябре 2021, как и в любом другом сентябре, в Украине дважды будет наблюдаться бабье лето. А те потепления, которые случаются в октябре, "бабьим летом" называть уже нельзя. Об этом Горбань 26 августа написал на своей странице в Фейсбук.

- Кто-то пишет, что у нас в сентябре будет два бабьих лета... Да, два, только "бабье лето" - это не тогда, когда наступит тепло. Бабье лето с чисел не сходит, - замечает народный синоптик.

По версии Леонида Горбаня, есть молодое бабье лето - с Успенья пресвятой Богородицы, которое продолжается с 28 августа по 11 сентября. И старое бабье лето - с 11 сентября до 18 сентября.

- Если молодое с дождями, старое сухое - и наоборот. Не бывает, чтобы оба были с дождями или оба сухие. Эти приметы используются для сева озимых с давних времён. А то у нас пишут и в октябре: пришло тепло - значит, это бабье лето, - рассказал народный синоптик.

Ранее Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на сентябрь-2021 в Украине. Судя по обещаниям синоптиков, первый месяц осени в этом году не удивит и будет близок к климатической норме для этого времени года.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы. Поэтому, несмотря на холодное начало лета, прогнозы на август о жаре +40 градусов остаются в силе. Впрочем, сколько уже осталось того августа.

Также мы публиковали график магнитных бурь на сентябрь 2021, календарь полнолуний на 2021 год и календарь затмений-2021.

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