Витренко заявил о невозможности сертификации СП-2

Сертификация компании Nord Stream 2 AG - оператора Северного потока-2 - невозможна в рамках европейского законодательства. Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, сообщает пресс-служба НАК в четверг, 26 августа.





"Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства - в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит Газпрому. Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях", - подчеркнул Витренко.





По его словам, на сегодня европейское законодательство требует разграничения бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами. Такая мера призвана предотвратить монопольные злоупотребления и манипуляции. При этом владельцем Nord Stream 2 AG является Газпром, занимающийся добычей и монопольно экспортирующий газ из России.





"Распространение европейского законодательства - это, фактически, ограничение монополии, ограничение неконкурентных действий и использования в качестве геополитического оружия", - подытожил Витренко.





Напомним, что ранее немецкий суд отказался освободить СП-2 от газовой директивы. Согласно директиве, компания-оператор СП-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.



