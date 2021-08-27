Зеленский обсудил с эмиром Катара эвакуацию из Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 августа, в телефонном разговоре с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил эвакуацию граждан из Афганистана, сообщает ОП.





Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.





Также лидеры рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества.





"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Зеленский, предложив активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.





В свою очередь Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение президента посетить Украину с официальным визитом.





Напомним, Украина тремя рейсами эвакуировала из Кабула почти 260 граждан. В Афганистане все еще остаются около 90 украинцев.



