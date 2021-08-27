Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.92
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 августа 21, 11:02
Зеленский обсудил с эмиром Катара эвакуацию из Афганистана
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кроме ситуации в Афганистане лидеры стран обсудили катарские инвестиции в украинский агросектор.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 августа, в телефонном разговоре с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил эвакуацию граждан из Афганистана, сообщает ОП.

Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.

Также лидеры рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества.

"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Зеленский, предложив активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.

В свою очередь Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение президента посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, Украина тремя рейсами эвакуировала из Кабула почти 260 граждан. В Афганистане все еще остаются около 90 украинцев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
Украинский самолет вылетел из Кабула
Байден не хочет затягивать выход из Афганистана
Кабмин снизил цены на электроэнергию для населения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд разрешил силовой привод экс-министра финансов Уманского
noimageВ Украине не соответствуют "зеленой" зоне две области
noimageВ Украине из-за непогоды обесточено 64 населенных пункта
noimageВ Украине максимальный прирост COVID за три месяца
noimageСутки в ООС: три обстрела, ранен боец ВСУ
Лента новостей