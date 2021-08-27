Зеленский о саммите по Крыму: Было давление России

Президент Владимир Зеленский вечером в четверг, 26 августа, в эфире программы Право на власть заявил о давлении на участников Крымской платформы со стороны России.





Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что одна страна отказалась от участия в саммите из-за давления РФ.





"В целом они (участники саммита) поражены. Они поражены потому, что, мне кажется, до последнего каждый из них – кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран", - говорит президент.





По его словам, все участники были поражены количеством присутствующих, а также тем, что в Украине им "сразу показали декларацию, сразу пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленных по всему миру".





Всего в саммите Крымской платформы приняли участие 47 стран (вместе с Украиной).



