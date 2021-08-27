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Новости
Украина
27 августа 21, 11:20
Зеленский утвердил Стратегию внешней политики
Владимир Зеленский
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Документ содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, стратегическим курсом которой определено полноправное членство в ЕС и НАТО. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба ОПУ. 

Соответствующий указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования.

Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.

Также в документе говорится о продвижении украинского экспорта и привлечении иностранных инвестиций, защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

В стратегии отмечено, что Украина нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Источник: https://korrespondent.net/
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