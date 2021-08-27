Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, стратегическим курсом которой определено полноправное членство в ЕС и НАТО. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба ОПУ.





Соответствующий указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования.





Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности.





Также в документе говорится о продвижении украинского экспорта и привлечении иностранных инвестиций, защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.





В стратегии отмечено, что Украина нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.





Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.



