Зеленский соболезнует народам США и Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле. Соответствующее послание украинский лидер опубликовал в четверг, 26 августа на своей странице в Twitter.





"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", - подчеркнул президент Украины.

Известно, что в результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.

В Министерстве обороны США считают что угроза новых атак террористов сохраняется. По мнению представителей Пентагона, они могут быть как ракетными атаками, так и нападениями со стороны смертников.

Напомним, ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула.



