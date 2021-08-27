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Новости
Украина
27 августа 21, 11:42
Зеленский соболезнует народам США и Афганистана
Владимир Зеленский
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Президент подчеркнул, что необходимо совместными усилиями эвакуировать оставшихся в афганской столице.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле. Соответствующее послание украинский лидер опубликовал в четверг, 26 августа на своей странице в Twitter. 

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", - подчеркнул президент Украины.
 
Известно, что в результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.
 
В Министерстве обороны США считают что угроза новых атак террористов сохраняется. По мнению представителей Пентагона, они могут быть как ракетными атаками, так и нападениями со стороны смертников. 
 
Напомним, ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула.

Источник: https://korrespondent.net/
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