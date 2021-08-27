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Новости
Украина
27 августа 21, 11:44
В Одессе на ребенка в ресторане упали двери
скорая
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Администрация ресторана и медики обвинили в падении двери самого малыша, отметила мама ребенка.
В одном из ресторанов Одессы в детской комнате на 3-х летнего мальчика упала стеклянная дверь. Об этом в четверг, 26 августа сообщается в Telegram-канале Новости Одесса.

Сообщается, что дверь на ребенка упала внезапно. При обрушении стекло рассыпалось на мелкие осколки.

Как рассказала мать пострадавшего ребенка, при этом ее сын получил глубокие порезы на руках и много мелких - на теле.

После этого сотрудники заведения поспешили собрать и вынести осколки. Гости ресторана, в свою очередь, быстро вывели своих детей из заведения. Пострадавшему ребенку вызвали "скорую". 

Как отмечает мама мальчика, администрация ресторана обвинила в падении двери самого малыша. Также женщина добавила, что на их сторону стали и медики неотложки, которые прибыли на вызов.

"Скорая и заведение обвинили ребенка в происшедшем. Администрация общепита отказалась оплатить услуги скорой помощи. Чудо просто что никто не погиб", - говорится в публикации.

Источник: https://korrespondent.net/
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