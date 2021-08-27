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Новости
Украина
27 августа 21, 11:47
Президент заявил об очищении правоохранительной системы
Владимир Зеленский
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Результат "очистки" правоохранительной системы в Украине уже "лучше, чем в некоторых европейских государствах", считает президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс очистки в правоохранительной системе в стране уже приблизился к "классному результату". Об этом украинский лидер заявил в эфире ток-шоу Право на владу.

"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет такой настоящий момент очистки. Уверен, что мы очень близки к классному результату" - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.

"Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств", - сказал президент.

Напомним, новым начальником полиции Одесской области вместо Олега Беха назначен Николай Семенишин.

Источник: https://korrespondent.net/
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