Президент заявил об очищении правоохранительной системы

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс очистки в правоохранительной системе в стране уже приблизился к "классному результату". Об этом украинский лидер заявил в эфире ток-шоу Право на владу.





"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет такой настоящий момент очистки. Уверен, что мы очень близки к классному результату" - заявил Зеленский.





Он отметил, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.





"Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств", - сказал президент.





Напомним, новым начальником полиции Одесской области вместо Олега Беха назначен Николай Семенишин.



