Укроборонпром возьмет на вооружение ИИ

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственный концерн Укроборонпром намерены консолидировать усилия для развития цифровой экономики, цифровых инноваций, в частности сферы технологий искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении пресс-служба Минцифры.





Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ИИ становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны и государственного управления.





По словам гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева, внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и Укроборонпрома частности.





"Ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной сфере", - отметил он.





Данные технологии, по его мнению, можно задействовать как в оборонной сфере, так и для инновационных разработок и создания оружия и техники нового сверхсовременного образца.





"Речь идет о беспилотных системах, истинный потенциал которых охватывает все среды боя, - землю, море, воздух и космос", - сказал Гусев.





Меморандумом предусматривается сотрудничество в развитии искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны. Также стороны будут работать над научно-исследовательскими проектами по использованию искусственного интеллекта в сфере нацбезопасности.



