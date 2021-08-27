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Украина
27 августа 21, 11:49
Укроборонпром возьмет на вооружение ИИ
Укроборонпром
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Внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК Украины, отметили в компании.
Министерство цифровой трансформации Украины и Государственный концерн Укроборонпром намерены консолидировать усилия для развития цифровой экономики, цифровых инноваций, в частности сферы технологий искусственного интеллекта. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении пресс-служба Минцифры. 

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что ИИ становится одной из ключевых трансформационных технологий экономики, обороны и государственного управления.

По словам гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева, внедрение технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере является важной составляющей реформы всего ОПК и Укроборонпрома частности.

"Ведомства ведущих стран также изучают возможности применения алгоритмов ИИ в оборонной сфере", - отметил он. 

Данные технологии, по его мнению, можно задействовать как в оборонной сфере, так и для инновационных разработок и создания оружия и техники нового сверхсовременного образца.

"Речь идет о беспилотных системах, истинный потенциал которых охватывает все среды боя, - землю, море, воздух и космос", - сказал Гусев.

Меморандумом предусматривается сотрудничество в развитии искусственного интеллекта в сферах национальной безопасности и обороны. Также стороны будут работать над научно-исследовательскими проектами по использованию искусственного интеллекта в сфере нацбезопасности.

Источник: https://korrespondent.net/
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