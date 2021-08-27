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Новости
Украина
27 августа 21, 11:59
Зеленский назвал свои главные достижения
Владимир Зеленский
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К своим достижениям президент относит развитие инфраструктуры и появление в Украине одной из самых мощных на сегодня армий в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский выделил три своих главных достижения на должности главы государства. Он отметил, что это промежуточные итоги, напомнив, что ему еще предстоит много работы. Об этом глава государства в четверг, 26 августа, сказал в программе "Право на владу", которая вышла на телеканале "1+1".

В частности, украинский лидер назвал своими главными достижениями - субъектность страны, инфраструктуру и армию. 

"Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопросов... Субъектность Украины - раз, и Крымская платформа, и такое количество стран, которое приехало. Вторая история - это инфраструктура. Я считаю, что позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране. Третье - у нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе", - сказал Зеленский. 

Владимир Зеленский стал украинским президентом весной 2019 года после второго тура, в котором он победил, набрав 73,22%. 

Источник: https://korrespondent.net/
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