Зеленский назвал свои главные достижения

Президент Украины Владимир Зеленский выделил три своих главных достижения на должности главы государства. Он отметил, что это промежуточные итоги, напомнив, что ему еще предстоит много работы. Об этом глава государства в четверг, 26 августа, сказал в программе "Право на владу", которая вышла на телеканале "1+1".





В частности, украинский лидер назвал своими главными достижениями - субъектность страны, инфраструктуру и армию.





"Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопросов... Субъектность Украины - раз, и Крымская платформа, и такое количество стран, которое приехало. Вторая история - это инфраструктура. Я считаю, что позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране. Третье - у нас одна из самых мощных на сегодня армий в Европе", - сказал Зеленский.





Владимир Зеленский стал украинским президентом весной 2019 года после второго тура, в котором он победил, набрав 73,22%.



