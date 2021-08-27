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Новости
Украина
27 августа 21, 12:05
Сутки в ООС: три обстрела, ранен боец ВСУ
донбасс
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По позициям украинских военных сепаратисты открывали огонь из минометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки сепаратисты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Добавим, накануне на Донбассе сепаратисты обстреляли жилой сектор. Было совершено два выстрела из АГС-17 в сторону Травневого. Боеприпасы попали во двор жилого дома.

Источник: https://korrespondent.net/
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