Сутки в ООС: три обстрела, ранен боец ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки сепаратисты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.





В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.





Добавим, накануне на Донбассе сепаратисты обстреляли жилой сектор. Было совершено два выстрела из АГС-17 в сторону Травневого. Боеприпасы попали во двор жилого дома.



