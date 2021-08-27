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Новости
Украина
27 августа 21, 12:23
В Украине максимальный прирост COVID за три месяца
COVID-19
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Также увеличилось и количество летальных исходов. Всего же с начала пандемии вирус забрал жизни 53 632 украинцев.
В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032. Из них заболели 127 детей и 46 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 838 человек, с недугом справились 1 253 человека.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 66 украинцев, с начала пандемии - 53 632 летальных исхода.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 049 человек, методом ИФА 7 219 человек, экспресс-тестами 23 218 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине заболело  2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 903 521.

Источник: https://korrespondent.net/
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