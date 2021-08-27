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Новости
Украина
27 августа 21, 12:24
В Украине из-за непогоды обесточено 64 населенных пункта
гроза,дождь,
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Неблагоприятные погодные условия оставили без электроснабжения свыше 60 украинских населенных пунктов в четырех областях.
В Украине вследствие грозы и сильного ветра без электричества остались 64 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецкая - 2)", – говорится в сообщении.

Бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.

Источник: https://korrespondent.net/
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