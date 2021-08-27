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Новости
Украина
27 августа 21, 12:26
В Украине не соответствуют "зеленой" зоне две области
COVID-19
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По эпидемиологическим показателям к "зеленой" зоне карантина нельзя отнести Ивано-Франковскую и Черкасскую области.
В Украине на пятницу, 27 августа, к "зеленой" карантинной зоне по эпидемиологическим показателям нельзя отнести две области - Ивано-Франковскую и Черкасскую. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики госпитализаций пациентов с COVID-19. По последним данным, он составляет 54,2%, хотя накануне показатель был 40,7%.

Кроме этого на Черкасчине отмечается низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. В области в течение последних двух дней находится в пределах 273-299 тестов на 100 тысяч населения.

Отметим, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Между тем количество тестирований на коронавирус за последнюю неделю должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.

Источник: https://korrespondent.net/
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