В Украине не соответствуют "зеленой" зоне две области

В Украине на пятницу, 27 августа, к "зеленой" карантинной зоне по эпидемиологическим показателям нельзя отнести две области - Ивано-Франковскую и Черкасскую. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики госпитализаций пациентов с COVID-19. По последним данным, он составляет 54,2%, хотя накануне показатель был 40,7%.





Кроме этого на Черкасчине отмечается низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. В области в течение последних двух дней находится в пределах 273-299 тестов на 100 тысяч населения.





Отметим, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.





Между тем количество тестирований на коронавирус за последнюю неделю должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.



