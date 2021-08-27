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Украина
27 августа 21, 15:49
Суд разрешил силовой привод экс-министра финансов Уманского
Уманский
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Бывший министр дважды не являлся на заседание суда по делу о несвоевременной подаче декларации.
Бывший министр дважды не являлся на заседание суда по делу о несвоевременной подаче декларации. Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Нацагентства по вопросам противодействия коррупции на применение принудительной доставки в суд бывшего министра финансов Игоря Уманского. Об свидетельствует решение суда.

Решение принято по делу об административной ответственности за несвоевременную подачу декларации (статья 172-6 КУоАП).
 


НАПК обратилось в суд с требованием разрешить принудительный привод после того, как Уманский дважды не явился на заседания по вызову. 
 
6 сентября на 14:10 полиция обязана доставить экс-министра в Печерский суд.

Напомним, Уманский был министром финансов менее месяца - с 4 по 30 марта 2020 года.
Korrespondent
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