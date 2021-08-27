Суд разрешил силовой привод экс-министра финансов Уманского

Решение принято по делу об административной ответственности за несвоевременную подачу декларации (статья 172-6 КУоАП).









НАПК обратилось в суд с требованием разрешить принудительный привод после того, как Уманский дважды не явился на заседания по вызову.

6 сентября на 14:10 полиция обязана доставить экс-министра в Печерский суд.





Напомним, Уманский был министром финансов менее месяца - с 4 по 30 марта 2020 года.