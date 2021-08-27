Новости Украина
27 августа 21, 15:49
Суд разрешил силовой привод экс-министра финансов Уманского
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший министр дважды не являлся на заседание суда по делу о несвоевременной подаче декларации.
Бывший министр дважды не являлся на заседание суда по делу о несвоевременной подаче декларации. Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Нацагентства по вопросам противодействия коррупции на применение принудительной доставки в суд бывшего министра финансов Игоря Уманского. Об свидетельствует решение суда.
Решение принято по делу об административной ответственности за несвоевременную подачу декларации (статья 172-6 КУоАП).
НАПК обратилось в суд с требованием разрешить принудительный привод после того, как Уманский дважды не явился на заседания по вызову.
6 сентября на 14:10 полиция обязана доставить экс-министра в Печерский суд.
Напомним, Уманский был министром финансов менее месяца - с 4 по 30 марта 2020 года.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг