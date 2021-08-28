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Новости
Украина
28 августа 21, 09:39
Зеленский встретился с Санду в Кишиневе
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили сотрудничество между Украиной и Молдовой в рамках Ассоциированного трио.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 27 августа.

"Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой", - сказал Зеленский и добавил, что Украина считает Молдову важным партнером.

"Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов насчет наших дружеских отношений", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой.

"Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова", - сказал Зеленский.

На встрече собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности, по реализации инфраструктурных проектов.

"Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также положительно оценили работу, проведенную в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе. Президенты обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.

"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - заявил Зеленский.

Наконец, лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате Ассоциированного трио для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Источник: https://korrespondent.net/
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