Зеленский встретился с Санду в Кишиневе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 27 августа.





"Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой", - сказал Зеленский и добавил, что Украина считает Молдову важным партнером.





"Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов насчет наших дружеских отношений", - подчеркнул Зеленский.





Он также отметил, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой.





"Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова", - сказал Зеленский.





На встрече собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности, по реализации инфраструктурных проектов.





"Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования", - подчеркнул Зеленский.





Стороны также положительно оценили работу, проведенную в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе. Президенты обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.





Кроме того, Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.





"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - заявил Зеленский.





Наконец, лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате Ассоциированного трио для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.



