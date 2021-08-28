Поставщики газа повысили тарифы на сентябрь

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения - цены повысились, но годовые тарифные планы не изменились и все еще значительно выгоднее месячных. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний в пятницу, 27 августа.





Местами месячные цены на сентябрь достигают 20 гривен за кубометр. В частности, Киевгазэнерджи продает газ по 19,80 гривен за кубометр, тогда как в августе тариф составлял 15,76 гривен за кубометр.





Также высокие цены наблюдаются у других поставщиков: Черкассы газсбыт продает газ по 16,76 гривен, а Умань газсбыт продает по 16,78 за 1 куб м.





В то же время большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. Так поступили компании под брендом Твой Газсбыт, на которые приходится значительная часть рынка. Также не предлагает месячного тарифа и Нафтогаз Украины.





В свою очередь некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового - YASNO продает газ по 8,94 гривны за кубометр на сентябрь или до конца сезона.





Базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК Нафтогаз Украины - 7,96 грн за кубометр.



