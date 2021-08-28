Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.60
USD
26.95
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 августа 21, 11:23
В мэрии Харькова проходят обыски
мэрия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полиция изымает документацию по делу о присвоения бюджетных средств в период 2018-2020 годов.
Правоохранители проводят обыски на шестом этаже мэрии Харькова, где расположен департамент жилищного хозяйства. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает УНН.

Отмечается, что обыск проводит полиция по решению суда в рамках уголовного дела по факту совершения преступления в период 2018-2020 годов.

"Проходят обыски по части 3 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения бюджетных средств. В обысках фигурирует КП Жилкомсервис, которое было заказчиком ремонтов подъездов в жилых домах", - прокомментировал журналистам ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, сейчас изымается документация, проводятся следственные действия.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
К Виталию Кличко пришли с обысками
Прокурор Киева об обысках: Ущерб оценили в 43 млн
В США молния убила ребенка прямо на пляже
Видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Из Афганистана вывезли более 600 человек - ОП
noimageНазвано имя бойца, погибшего вчера на Донбассе
noimageЧто нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и запреты
noimageПрирост COVID вдвое выше числа выздоровевших
noimageВ Белом доме подтвердили встречу с Зеленским
Лента новостей