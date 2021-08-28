В мэрии Харькова проходят обыски

Правоохранители проводят обыски на шестом этаже мэрии Харькова, где расположен департамент жилищного хозяйства. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает УНН.





Отмечается, что обыск проводит полиция по решению суда в рамках уголовного дела по факту совершения преступления в период 2018-2020 годов.





"Проходят обыски по части 3 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения бюджетных средств. В обысках фигурирует КП Жилкомсервис, которое было заказчиком ремонтов подъездов в жилых домах", - прокомментировал журналистам ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.





По его словам, сейчас изымается документация, проводятся следственные действия.



