США не планируют переносить визит Зеленского

Вашингтон не посылал Украине никаких сигналов о возможности переноса визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, 27 августа, в эфире телеканала Украина 24.





"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.





При этом глава украинского МИД отметил, что визит премьер-министра Израиля в США также не планировали переносить.





"Просто именно в день, когда должна была состояться встреча Джо Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более десятка американских военнослужащих", - сказал Кулеба, добавив, что визит перенесли на следующий день.





Напомним, президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 31 августа.



