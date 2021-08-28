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Новости
Украина
28 августа 21, 11:39
США не планируют переносить визит Зеленского
Дмитрий Кулеба
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В МИД Украины не видят индикаторов того, что поездка украинского президента в Вашингтон может быть опять отложена.
Вашингтон не посылал Украине никаких сигналов о возможности переноса визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в пятницу, 27 августа, в эфире телеканала Украина 24.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, окажет влияние ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США.

При этом глава украинского МИД отметил, что визит премьер-министра Израиля в США также не планировали переносить.

"Просто именно в день, когда должна была состояться встреча Джо Байдена с премьер-министром Израиля, произошел теракт, который унес жизни более десятка американских военнослужащих", - сказал Кулеба, добавив, что визит перенесли на следующий день.

Напомним, президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме 31 августа. 

Источник: https://korrespondent.net/
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