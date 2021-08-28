Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.60
USD
26.95
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 августа 21, 11:41
В Украине растут зарплаты и задолженности по ним
протест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если средняя зарплата за месяц выросла лишь на 0,2%, то долги по зарплатам увеличились сразу на 10,3%.
В июле средняя зарплата в Украине увеличилась по сравнению с июнем на 0,2%, или на 32 гривны до 14 345 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 20 956 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 11 350 гривен/месяц.

Вместе с тем, в Украине на 10,3% выросла задолженность по зарплатам. Теперь она составляет 3 961,360 млн гривен.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2021 года была зафиксирована в Донецкой области - 782,784 млн гривен, Днепропетровской - 488,820 млн гривен и в Киеве - 705,303 млн гривен.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
На какие пенсии могут рассчитывать ФОПы?
5 способов откладывать деньги с маленькой зарплаты
Закон про оприлюднення статків: кого зачепить найбільше?
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Из Афганистана вывезли более 600 человек - ОП
noimageНазвано имя бойца, погибшего вчера на Донбассе
noimageЧто нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и запреты
noimageПрирост COVID вдвое выше числа выздоровевших
noimageВ Белом доме подтвердили встречу с Зеленским
Лента новостей