В Украине растут зарплаты и задолженности по ним

В июле средняя зарплата в Украине увеличилась по сравнению с июнем на 0,2%, или на 32 гривны до 14 345 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики.





При этом самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 20 956 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 11 350 гривен/месяц.





Вместе с тем, в Украине на 10,3% выросла задолженность по зарплатам. Теперь она составляет 3 961,360 млн гривен.





Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2021 года была зафиксирована в Донецкой области - 782,784 млн гривен, Днепропетровской - 488,820 млн гривен и в Киеве - 705,303 млн гривен.



