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Новости
Украина
28 августа 21, 11:50
Украина готовит очередную эвакуацию из Афганистана
эвакуация
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Посол Украины в Афганистане сообщил, что на территории республики находятся более 230 украинцев.
Украинские власти находятся на этапе подготовки очередного этапа эвакуации из Афганистана своих граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 27 августа.

"Прекратил работу гражданский сектор аэропорта Кабула. Частный самолет, о котором договорилась Украина, это был последний гражданский самолет, который вылетел из этого аэропорта до его закрытия несколько дней назад, как раз 23 августа. Но военная часть аэропорта работает", - сказал глава МИД.

Однако, напомнил Кулеба, и военный аэропорт Кабула должен закрыться - до 31 августа. Несмотря на это, добавил он, эвакуация будет продолжаться, "но договариваться надо будет уже с талибами".

Министр признал, что хотя Киев не поддерживает дипломатических связей с "Талибаном", "есть рабочие каналы, по которым мы с талибами вопросы решаем".

В то же время посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк в интервью изданию LB.ua сообщил, что на территории Афганистана остаются чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.

Среди них, по его данным, две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные - этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории.

Ранее сообщалось, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины. Дипломаты рассматривают возможные пути их эвакуации.

Источник: https://korrespondent.net/
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