В Белом доме подтвердили встречу с Зеленским

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила приезд украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом во время брифинга в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.





По ее словам, встреча с Зеленским входит в планы Байдена на следующей неделе.





"На следующей неделе президент также встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности и усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализацией программ реформ, основанных на наших общих демократических ценностях", – сказала Псаки.





Также на следующей неделе Байден продолжит отслеживать ситуацию в Афганистане.



