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Украина
28 августа 21, 11:57
В Белом доме подтвердили встречу с Зеленским
Белый дом
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У Байдена заявили, что визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Администрация президента США Джо Байдена подтвердила приезд украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом во время брифинга в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча с Зеленским входит в планы Байдена на следующей неделе.

"На следующей неделе президент также встретится с президентом Украины Зеленским в Белом доме. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности и усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализацией программ реформ, основанных на наших общих демократических ценностях", – сказала Псаки.

Также на следующей неделе Байден продолжит отслеживать ситуацию в Афганистане.

Источник: https://korrespondent.net/
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