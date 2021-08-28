Прирост COVID вдвое выше числа выздоровевших

В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.





За минувшие сутки:





госпитализировали 708 человек;

умерли - 54;

выздоровели - 1 025 человек.





Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболели - 2 282 285 человек;

выздоровели - 2 205 707 человек;

летальных случаев - 53 686.



