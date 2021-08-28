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Украина
28 августа 21, 11:59
Прирост COVID вдвое выше числа выздоровевших
COVID
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В Украине продолжает увеличиваться суточное количество случаев заражения коронавирусом.
В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализировали 708 человек;
умерли - 54;
выздоровели - 1 025 человек.

Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 282 285 человек;
выздоровели - 2 205 707 человек;
летальных случаев - 53 686.

Источник: https://korrespondent.net/
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