Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и запреты

Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно отметят 29 августа. Особенностью этот дня является то, что он завершает цикл из "Трех Спасов", а в храме освящаются орехи и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.

Ореховый Спас - это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.

Что нужно освятить в храме на Ореховый Спас

Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.

Важные приметы на 29 августа