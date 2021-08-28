Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и запреты

Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно отметят 29 августа. Особенностью этот дня является то, что он завершает цикл из "Трех Спасов", а в храме освящаются орехи и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.
Ореховый Спас - это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.
Что нужно освятить в храме на Ореховый Спас
Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.
В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.
Важные приметы на 29 августа
- - Жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября.
- - Хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму.
- - Вдруг начался дождь, гремит гроза - к теплой осени.
- - Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.
- Что строго запрещено делать на Хлебный Спас
- - Отказывать в милостыни нуждающимся.
- - Лениться и бездельничать - в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.
- - Ссориться, ругаться желать кому-либо зла - плохие мысли вернутся к вам бумерангом.