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Украина
28 августа 21, 14:37
Что нельзя делать на Ореховый Спас 2021: приметы и запреты
Ореховый Спас
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Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно отметят 29 августа.

Ореховый, или Хлебный Спас 2021 традиционно отметят 29 августа. Особенностью этот дня является то, что он завершает цикл из "Трех Спасов", а в храме освящаются орехи и хлеб, испеченный из зерна нового урожая.

Ореховый Спас - это последний августовский Спас, который отмечается после Медового и Яблочного. Этот день считается праздником урожая, ведь к этому времени обычно заканчивали сборы зерна нового урожая, а также собирали орехи.

Что нужно освятить в храме на Ореховый Спас

Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветви, яблоки, мед.

Важные приметы на 29 августа

  • - Жара в этот день сулит холодную и дождливую вторую половину сентября.
  • - Хорошая ясная и умеренная погода знаменует короткую зиму.
  • - Вдруг начался дождь, гремит гроза - к теплой осени.
  • - Съешьте первый орех сами, а второй отдайте первому встречному, чтобы отвести от себя порчу.

  • Что строго запрещено делать на Хлебный Спас

  • - Отказывать в милостыни нуждающимся.
  • - Лениться и бездельничать - в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.
  • - Ссориться, ругаться желать кому-либо зла - плохие мысли вернутся к вам бумерангом.
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