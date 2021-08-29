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Новости
Украина
29 августа 21, 09:43
Все, захотевшие покинуть Афганистан украинцы, эвакуированы
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Все украинские граждане, которые захотели выехать из Афганистана, покинули эту страну. Вчера три самолета доставили еще 400 человек.
Украина эвакуировала из Афганистана всех своих граждан, заявивших о желании выехать из страны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле… мы уже всех эвакуировали", - сказал он в аэропорту Борисполь в субботу, 28 августа, встречая эвакуационные самолеты.

Напомним, вчера стало известно, что Украина эвакуировала тремя воздушными суднами около 400 человек – граждан Украины и США. В аэропорту их встречали Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель главы МИД Евгений Енин.

Источник: https://korrespondent.net/
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