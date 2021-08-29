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Новости
Украина
29 августа 21, 09:49
Ляшко назвал дату отпуска лекарств по е-рецепту
Виктор Ляшко
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В Украине запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов стартует весной 2022 года.
Все рецептурные препараты отпускать только по электронному рецепту в Украине начнут с весны 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что - одно из условий дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Также Ляшко напомнил, что Минздрав определил перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае ЧС и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

Источник: https://korrespondent.net/
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