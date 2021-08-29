Из Афганистана вывезли более 600 человек - ОП

Украина из Афганистана вывезла более 600 человек. Среди них не только украинцы, но и граждане других государств – женщины, дети, правозащитники и журналисты Globe and Mail, WSJ, USA Today. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.





Операция была целиком и полностью подготовлена и проведена силами украинского Главного управления разведки.





"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и также возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - подчеркнул Ермак.





Он не исключил, что граждане Украины еще могут оставаться в Афганистане и пообещал их не оставить.





"Офис президента постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы", - сказал Ермак.







